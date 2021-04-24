В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

Сейчас в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире.

В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
Фото: newsru.co.il

В Израиле впервые за 10 месяцев за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от Covid-19. Последний раз в стране не регистрировали смертей от коронавируса летом 2020 года - между первой и второй волнами эпидемии, передает ВВС.

По данным МОЗ Израиля, в пятницу, 23 апреля,, в стране было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, а число смертей за все время пандемии осталось таким же, как в четверг - 6 346. До этого в течение 10 дней число ежедневных летальных случаев не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного.

Последний раз израильская власть не фиксировала смертей от коронавируса 29 июня 2020 года. Всего с начала пандемии в Израиле обнаружено 837 870 случаев заражения. По этому показателю страна занимает 29-е место в мире - между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891 случай).

Сейчас в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. 22 апреля число тех, кто получил две дозы вакцины, превысило 5 миллионов.

С воскресенья, 18 апреля, Израиль отменил обязательное ношение масок на улице.

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