С завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - Немчинов
Область станет "желтой".
С воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области", - говорится в сообщении.
Соответственно, на территории области будут установлены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
Согласно данным сайта Минздрава, по состоянию на субботу, 24 апреля, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. "Желтыми" являются Закарпатье, Прикарпатье, Херсон и Буковина.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на следующей неделе выйдут из красной зоны по уровню эпидемической опасности.