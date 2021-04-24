С завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - Немчинов

Область станет "желтой".

С завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - Немчинов
Фото: news.dtkt.ua

С воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Соответственно, на территории области будут установлены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Согласно данным сайта Минздрава, по состоянию на субботу, 24 апреля, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. "Желтыми" являются Закарпатье, Прикарпатье, Херсон и Буковина.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на следующей неделе выйдут из красной зоны по уровню эпидемической опасности.

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