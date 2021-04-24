На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области

Их подозревают в совершении около 40 краж.

В Сумской области полицейские задержали группу злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всего региона.

Об этом сообщили в областном отделе полиции.

"Сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следственного управления полиции области совместно со следователями Сумского районного управления полиции и Роменского районного отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения «КОРД», под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили трех человек, которые совершали кражи из магазинов на территории области", - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленников сразу после совершения ими трех краж из магазинов в г. Недригайлов Роменского района.

Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Сум и Сумского района. Мужчинам от 29 до 45 лет.

При себе они имели большое количество различных отмычек, деньги, а также вещи, похищенные из магазинов.

Злоумышленники подозреваются в совершении около 40 подобных преступлений на территории области.

В настоящее время полицейские проводят неотложные обыски по местам их проживания и вероятным местам хранения похищенного имущества.

По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в феврале правоохранители задержали злоумышленников, которые совершали кражи, поджоги и угоны автомобилей на Прикарпатье.