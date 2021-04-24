За сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавируса

Летальных случаев - 392.

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Украине были зафиксированы 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 392.

Госпитализированы 3 508 человек, выздоровели - 13 687. За сутки проведено 92 136 тестирований, в частности, методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев -1027 случаев;
  • Винницкая область - 332 случая;
  • Волынская область -346 случаев;
  • Днепропетровская область - 1268 случаев;
  • Донецкая область - 754 случая;
  • Житомирская область - 288 случаев;
  • Закарпатская область - 219 случаев;
  • Запорожская область - 621 случай;
  • Ивано-Франковская область - 123 случая;
  • Киевская область - 815 случаев;
  • Кировоградская область - 197 случаев;
  • Луганская область - 255 случаев;
  • Львовская область - 747 случаев;
  • Николаевская область - 299 случаев;
  • Одесская область - 841 случай;
  • Полтавская область - 641 случай;
  • Ровенская область - 518 случаев;
  • Сумская область - 370 случаев;
  • Тернопольская область - 268 случаев;
  • Харьковская область - 964 случая;
  • Херсонская область - 201 случай;
  • Хмельницкая область - 479 случаев;
  • Черкасская область - 592 случая;
  • Черновицкая область - 166 случаев;
  • Черниговская область - 380 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 2 017 341 человек; выздоровели - 1 565 954, летальных случаев - 42 092, было проведено 9 214 479 ПЦР-тестирований.

Напомним, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на следующей неделе выйдут из красной зоны по уровню эпидемической опасности.

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