За сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавируса
Летальных случаев - 392.
За прошедшие сутки, 23 апреля, в Украине были зафиксированы 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 392.
Госпитализированы 3 508 человек, выздоровели - 13 687. За сутки проведено 92 136 тестирований, в частности, методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев -1027 случаев;
- Винницкая область - 332 случая;
- Волынская область -346 случаев;
- Днепропетровская область - 1268 случаев;
- Донецкая область - 754 случая;
- Житомирская область - 288 случаев;
- Закарпатская область - 219 случаев;
- Запорожская область - 621 случай;
- Ивано-Франковская область - 123 случая;
- Киевская область - 815 случаев;
- Кировоградская область - 197 случаев;
- Луганская область - 255 случаев;
- Львовская область - 747 случаев;
- Николаевская область - 299 случаев;
- Одесская область - 841 случай;
- Полтавская область - 641 случай;
- Ровенская область - 518 случаев;
- Сумская область - 370 случаев;
- Тернопольская область - 268 случаев;
- Харьковская область - 964 случая;
- Херсонская область - 201 случай;
- Хмельницкая область - 479 случаев;
- Черкасская область - 592 случая;
- Черновицкая область - 166 случаев;
- Черниговская область - 380 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 2 017 341 человек; выздоровели - 1 565 954, летальных случаев - 42 092, было проведено 9 214 479 ПЦР-тестирований.
Напомним, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на следующей неделе выйдут из красной зоны по уровню эпидемической опасности.