За сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Украине были зафиксированы 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 392.

Госпитализированы 3 508 человек, выздоровели - 13 687. За сутки проведено 92 136 тестирований, в частности, методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев -1027 случаев;

-1027 случаев; Винницкая область - 332 случая;

Волынская область -346 случаев;

Днепропетровская область - 1268 случаев;

Донецкая область - 754 случая;

Житомирская область - 288 случаев;

Закарпатская область - 219 случаев;

Запорожская область - 621 случай;

Ивано-Франковская область - 123 случая;

Киевская область - 815 случаев;

Кировоградская область - 197 случаев;

Луганская область - 255 случаев;

Львовская область - 747 случаев;

Николаевская область - 299 случаев;

Одесская область - 841 случай;

Полтавская область - 641 случай;

Ровенская область - 518 случаев;

Сумская область - 370 случаев;

Тернопольская область - 268 случаев;

Харьковская область - 964 случая;

Херсонская область - 201 случай;

Хмельницкая область - 479 случаев;

Черкасская область - 592 случая;

Черновицкая область - 166 случаев;

Черниговская область - 380 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 2 017 341 человек; выздоровели - 1 565 954, летальных случаев - 42 092, было проведено 9 214 479 ПЦР-тестирований.