На шахте в Днепропетровской области произошел обвал, погиб рабочий

Трагедия произошла во время проведения демонтажных работ.

На шахте в Днепропетровской области произошел обвал, погиб рабочий
Фото: epravda.com.ua

В Днепропетровской области на шахте Благодатная (Шахтоуправление им. Героев космоса) при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород. В результате происшествия один рабочий погиб, еще один ранен.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в 12:30 на шахте Благодатная (ШУ им. Героев космоса) при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород", - сообщил Волынец.

Под завалом найдено тело горнорабочего очистного забоя Дмитрия Курасова 1991 года рождения. Без отца остались двое детей.

"Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которой был Дмитрий, выражает соболезнования семье погибшего", - написал Волынец.

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