Тина Кароль в смелом наряде выпустила лайф-клип на песню из нового альбома

Тина Кароль продолжает радовать фанатов не только своими восхитительными работами на шоу "Голос країни" и восхитительными нарядами, но и творческими работами. Сегодня звезда представила новый проект – лайф-видео на песню "Красиво".

23 апреля Тина Кароль выпустила музыкальный клип, в котором она вживую исполнила трек из нового альбома. В кадре артистка появилась действительно в восхитительном наряде от голландского дизайнера. Двухцветное платье-халат с поясом и эффектным декольте подчеркнуло все достоинства фигуры: стройные ножки, узкую талию и пышный бюст.

"Сведу тебя с ума красиво премьерой", - отметила в публикации артистка.

Ролик вышел на YouTube и уверенно набирает просмотры. Поклонники же находятся в приятном шоке, отмечая, что Тина Кароль именно та артистка, которая в любом амплуа и образе будет выглядеть великолепно.

"Мама - кошка ворвалась в здание", "В каждом звуке, в каждом движении Тины и всей команды такой профессионализм", "Единственная певица, к которой все новые образы идут, и очень круто получается", "Единственная, кто по-настоящему талантливая, и всегда загадка", "Такая новая, другая, но всегда родная и любимая", - пишут фанаты Кароль в Сети.

Интересно то, что причиной столь кардинальной смены имиджа звезде приписывают из-за романа с Даном Баланом. С прошлого года не утихают слухи, что артисты встречаются. В этом году, когда молдавский певец появился в эфире "Голоса країни", парочка лишь подогрела слухи.

Напомним, очевидец отношений Тины Кароль и Дана Балана рассказал, что на самом деле происходит в паре.