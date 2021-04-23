В Ровенской области усилят карантин на период Пасхальных праздников

Дополнительные меры введут с 24 по 26 апреля, с 1 по 5 и с 8 по 11 мая.

В Ровенской области усилят карантин на период Пасхальных праздников
Архівне фото
Фото: Сергей Нужненко

В Ровенской области на период Пасхальных праздников вводят дополнительные ограничения. Они будут действовать с 24 по 26 апреля, с 1 по 5 и с 8 по 11 мая.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 23 апреля, рекомендовала органам местного самоуправления:

  • запретить проведение массовых религиозных мероприятий с участием: внутри храмов - не более 1 человека на 4 кв.м., на улице - дистанция не менее 1,5 м;
  • максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
  • предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
  • увеличить количество единиц общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации по празднованию Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи утвердила и киевская власть.

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