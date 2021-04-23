Мерьем Узерли спустя 3 месяца после родов вышла в свет в роскошном платье

Мерьем Узерли, известная благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", вышла в свет впервые после рождения второй дочери. Актриса похвасталась стройной фигурой спустя три месяца после родов и привела поклонников в восторг.

Немецко-турецкая актриса покорила сердца миллионов зрителей, исполнив главную роль в турецком сериале "Великолепный век". Мерьем Узерли навсегда запомнят, как рыжеволосую Хюррем Султан, жену султана Сулеймана Великолепного. Хоть проект уже давно не выходит на экраны, за жизнью и творческой деятельностью артистки активно следят ее поклонники.

И как же они были рады, когда Мерьем Узерли украсила красную ковровую дорожку на открытии Московского кинофестиваля 2021. Для выхода в свет актриса выбрала роскошное платье от роSSийского дизайнера Юлии Яниной, наряды которой надевали ранее такие мировые знаменитости, как Кейт Хадсон, Джиджи Хадид, Сара Полсон, Кэйт Бекинсэйл, жена Мэттью Макконахи, Гвен Стефани и другие.

Мерьем подчеркнула свою стройную фигуру в облегающем черном платье со спущенной линией плеч с перьями в зоне декольте и на рукавах. Образ актриса дополнила клатчем и сдержанными аксессуарами. Волосы Узерли оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.

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Напомним, Василиса Фролова показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов.