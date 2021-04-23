Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области повесился в следственном изоляторе.

Об этом сообщает местное издание Новый день.

"Сегодня, 23 апреля, в следственном изоляторе Херсона покончил с собой 62-летний житель села Счастливое, арестованный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марийки Б.", - говорится в сообщении.

По данным издания, подозреваемого держали в камере только с одним соседом, потому что боялись, что другие задержанные устроят самосуд. Он дождался, пока сокамерник уснет, и порвал на куски постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

Ранее подозреваемый уже пытался покончить с собой, но его остановили. В личном деле было указано, что он имеет склонность к суициду. Однако в камере он вел себя спокойно: соблюдал режим, не отказывался от еды и не конфликтовал с 58-летним соседом по камере.

СМИ сообщает, что 62-летний мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у своей дочери и настаивал на своей невиновности.

В полиции Херсонской области подтвердили смерть подозреваемого.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО . Сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 6:14", - отметила в комментарии изданию "Сегодня" пресс-секретарь областной полиции Татьяна Пшонь.

Мужчине, который оказался другом отца убитой девочки, грозило пожизненное лишение свободы. Его подозревали в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) и ч. 4 ст. 152 (изнасилование ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Причастность мужчины к преступлению, по данным полиции, подтверждается следами ДНК, обнаруженными на одежде девочки и на мешке, в котором нашли ее тело.

7-летняя жительница села Счастливое Алешковского района пропала 7 марта. В последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта, где она должна была встретить отца с работы.

11 марта ее тело нашли в недострое недалеко от дома, где она проживала. Полиция предполагает, что тело подбросили туда через несколько дней после убийства.

Подозреваемого задержали 13 марта. Перед приходом полиции он пытался порезать себе вены.