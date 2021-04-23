Киевские полицейские задержали двух воров счетчиков водоснабжения

Им грозит до шести лет заключения.

Киевские оперативники задержали двух мужчин, которые проникали в подвалы многоэтажек и снимали счетчики горячей и холодной воды.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ходе расследования установлена причастность задержанных к 13 эпизодам, совершенным в Деснянском и Днепровском районах столицы. Им грозит до шести лет тюремного заключения.

"Мы установили, что из подвальных помещений многоэтажек на улицах Лисковская, Оноре де Бальзака, Лаврухина и проспекте Маяковского похищено оборудование коммунального предприятия на общую сумму более 20 тысяч гривен. Работники оперативно-поискового отдела криминальной полиции установили личности вероятных правонарушителей, а затем задержали их в Днепровском районе столицы во время кражи. Следователи изъяли инструменты совершения преступлений, счетчики и прочее похищенное оборудование для водоотвода. Киевлян, 1984 и 1995 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. У следствия есть основания полагать, что фигуранты причастны еще к нескольким кражам на территории Днепровского района столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киевской области мужчина похитил из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранника.