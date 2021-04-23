В Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковида

Всего в столице зафиксировано 190 138 случаев заболевания.

В Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1269 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, за сутки ковид диагностировали у 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также у 32 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Всего в столице зафиксировано 190 138 случаев заболевания.

Умерли за сутки 45 пациентов. Всего от осложнений умерли 4 386 человек.

1 298 киевлян побороли коронавирус, в целом выздоровел 119 101 человек.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в районах: Дарницком (225), Днепровском (188) и Деснянском (124).

Напомним, по прогнозам экспертов Киевской школы экономики, Киев и пять областей могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидемиологической опасности.

22 апреля из "красной" зоны вышла Черновицкая область. Самые строгие карантинные ограничения на территории Буковины действовали с 1 марта. Ранее в апреле из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти двум областям - Ивано-Франковской и Закарпатской.

Мэр Киева Кличко заявлял, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, поскольку уменьшается количество новых случаев коронавируса и госпитализаций. Однако за 21 апреля показатель суточной заболеваемости ковидом оказался самым высоким за две недели.

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