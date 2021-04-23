Прививки корейской вакциной AstraZeneca начнут делать 28 апреля

До среды вакцину будут развозить по кабинетам вакцинации.

Прививки корейской вакциной AstraZeneca начнут делать 28 апреля
Фото: Unisef

Прививки корейской вакциной от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которую в Украину привезли в пятницу, начнут делать 28 апреля.

Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вакцину поставят на национальный склад, в воскресенье начнется поставка на региональные склады. После того, как на региональных складах оформят документы, вакцину поставят в кабинеты вакцинации. Вакцинация в большинстве регионов начнется в среду", - рассказал Ляшко.

"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах вакцинации. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов вакцинации", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что до конца мая Украина ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.

Напомним, что с 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac, а с 18 апреля - американской вакциной Pfizer/Comirnaty.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Киевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреляКиевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреля
Черновицкая область выходит из "красной" зоны 22 апреляЧерновицкая область выходит из "красной" зоны 22 апреля
Прививки Pfizer получили 120 обитателей и сотрудников Киевского гериатрического пансионатаПрививки Pfizer получили 120 обитателей и сотрудников Киевского гериатрического пансионата
Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцевПрививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев
Локдаун в Киеве продлили до 30 апреляЛокдаун в Киеве продлили до 30 апреля
Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зонуПолтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону
В Украине начали делать прививки китайской вакциной SinovacВ Украине начали делать прививки китайской вакциной Sinovac
Киев определится, продлевать ли локдаун, 14 апреляКиев определится, продлевать ли локдаун, 14 апреля
В Киевской области карантин продлен до 23 апреляВ Киевской области карантин продлен до 23 апреля
В Киеве отключат отопление 10 апреля 2021В Киеве отключат отопление 10 апреля 2021
Последние новости
Подгружаем последние новости