Прививки корейской вакциной AstraZeneca начнут делать 28 апреля

До среды вакцину будут развозить по кабинетам вакцинации.

Прививки корейской вакциной от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которую в Украину привезли в пятницу, начнут делать 28 апреля.

Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вакцину поставят на национальный склад, в воскресенье начнется поставка на региональные склады. После того, как на региональных складах оформят документы, вакцину поставят в кабинеты вакцинации. Вакцинация в большинстве регионов начнется в среду", - рассказал Ляшко.

"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах вакцинации. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов вакцинации", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что до конца мая Украина ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.

Напомним, что с 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac, а с 18 апреля - американской вакциной Pfizer/Comirnaty.