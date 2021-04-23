За сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 728 человек, летальных случаев - 434. выздоровели - 18 964 человека.

За сутки было проведено 95 740 тестирований, в частности, методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 004 630 человек, выздоровели - 1 552 267. От осложнений заболевания умерли 41 700 пациентов. Всего было проведено 9 130 606 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Также за сутки были вакцинированы 16 169 человек. 508 046 человек были привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации.

По состоянию на 22 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;

- 1269 случаев / 1679 прививок; Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;

Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;

Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;

Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область - 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область - 244 случая / 311 прививок;

Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;

Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;

Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;

Сумская область - 382 случая / 454 прививки;

Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Национальной академии наук считают, что смертность от ковида находится в завершающей фазе плато и скоро начнет уменьшаться. Ученые констатируют, что в течение последней недели в Украине наблюдается уверенное затухание количества новых проявлений коронавирусной болезни.