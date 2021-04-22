Во время пожара в воинской части в Рубежном пострадали трое военных

Они получили ожоги различной степени тяжести.

Во время пожара в воинской части в Рубежном пострадали трое военных
Фото: dbr.gov.ua

Управление Государственного бюро расследований в Краматорске выясняет обстоятельства пожара, который произошел сегодня в полдень на территории военной части в городе Рубежное Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочно прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Продолжаются следственные действия.

Фото: dbr.gov.ua

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