Киевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреля

В области также продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня.

Киевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреля
Фото: news.dtkt.ua

В Киевской области продолжили действие усиленного карантина до 30 апреля. Такое решение было принято сегодня, 22 апреля, во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических мер, принятых 2 апреля. А именно - отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня.

"Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - объяснил такое решение первый заместитель главы ОГА Дмитрий Назаренко.

Напомним, ранее в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) спрогнозировали, что Киев и пять областей, в том числе - Киевская, могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидемиологической опасности.

Накануне Кабинет министров сообщил, что продолжает карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.

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