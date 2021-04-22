В Мариуполе мужчина с топором разгромил кассы и полки супермаркета АТБ

О пострадавших сотрудниках или посетителях магазина не сообщается.

В Мариуполе мужчина с топором разгромил кассы и полки супермаркета АТБ
Фото: Скріншот відео

Сегодня, 22 апреля, около 15:00 в Мариуполе мужчина с топором ворвался в супермаркет АТБ на проспекте Нахимова и начал все крушить.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

Видео инцидента также появилось в социальных сетях. На нем присутствует ненормативная лексика.

Мужчина якобы был возмущен тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за отсутствия маски.

Больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами. О пострадавших сотрудниках или посетителях магазина не сообщается.

В полиции сообщили, что личность мужчины установлена на месте. По какой именно статье будет возбуждено дело, правоохранители сказать пока не могут.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сеть "АТБ" оштрафуют за разрешение пускать в магазины людей без масок.

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