KSE спрогнозировала выход из "красной" зоны Киева и пяти областей уже на следующей неделе

Киев и пять областей могут на следующей неделе выйти из "красного" уровня эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает стабилизироваться. Началась постепенная разгрузка ресурсов медицинской системы. На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев ", - сказал он.

Ганиченко отметил, что в большинстве из этих регионов превышен коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования коронавирусом из-за недостаточного количества тестирований.

При этом он добавил, что в "красную" зону может войти Донецкая область.

"В Донецкой области загруженность коек приближается к критической. Ожидается, что завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в "красную" зону", - сказал Ганиченко.

Напомним, сегодня из "красной" зоны вышла Черновицкая область. Строгие карантинные ограничения на территории Буковины действовали с 1 марта.

Ранее в апреле из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти двум областям - Ивано-Франковской и Закарпатской.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, поскольку уменьшается количество новых случаев коронавируса и госпитализаций.

Однако за 21 апреля показатель суточной заболеваемости ковидом оказался самым высоким за две недели.