США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве

Их обвиняют в отмывании 30 млн долларов.

США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве
Фото: npu.gov.ua

Департамент юстиции США выдвинул обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Жертвами банды, в которую входили почти три десятка человек, стал 51 киевлянин. Грабителям в целом удалось похитить из индивидуальных банковских сейфов около 169,2 млн гривен. Из ячеек забирали не только деньги, но и ювелирные изделия, монеты и золотые слитки.

Группировка также действовала на территории Молдовы, Беларуси, Македонии, Латвии. Планировались преступления в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но их удалось предотвратить благодаря активному расследованию в Украине.

За последние годы полиция Украина отправила в суд шестерых членов банды. Еще пятерых арестовали и осудили в Латвии, Узбекистане и Азербайджане (четырех затем передали Украине).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, Украина направила в США запросы о привлечении к уголовной ответственности четырех граждан этого государства (трое из них имеют двойное украинско-американское гражданство). Им сообщили о подозрении, объявили в розыск и заочно арестовали.

Полиция установила, что они отмывали украденные деньги, скупая имущество на территории Украины и США.

В конце концов 20 апреля Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за отмывание на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов. Их арестовали, и теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессииЖена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обнаружили самое большое за две недели количество больных ковидом за сутки
Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За неделю за нарушение карантина в Киеве закрыли семь заведений
Кличко: локдаун в Киеве начал давать результатКличко: локдаун в Киеве начал давать результат
В Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человекВ Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человек
На набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плитыНа набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плиты
В подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснарядыВ подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснаряды
В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме, пострадал мужчинаВ Киеве произошел пожар в 20-этажном доме, пострадал мужчина
В Киеве перенесли начало отключения горячей водыВ Киеве перенесли начало отключения горячей воды
Последние новости
Подгружаем последние новости