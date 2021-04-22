США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве

Департамент юстиции США выдвинул обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве .

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Жертвами банды, в которую входили почти три десятка человек, стал 51 киевлянин. Грабителям в целом удалось похитить из индивидуальных банковских сейфов около 169,2 млн гривен. Из ячеек забирали не только деньги, но и ювелирные изделия, монеты и золотые слитки.

Группировка также действовала на территории Молдовы, Беларуси, Македонии, Латвии. Планировались преступления в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но их удалось предотвратить благодаря активному расследованию в Украине.

За последние годы полиция Украина отправила в суд шестерых членов банды. Еще пятерых арестовали и осудили в Латвии, Узбекистане и Азербайджане (четырех затем передали Украине).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, Украина направила в США запросы о привлечении к уголовной ответственности четырех граждан этого государства (трое из них имеют двойное украинско-американское гражданство). Им сообщили о подозрении, объявили в розыск и заочно арестовали.

Полиция установила, что они отмывали украденные деньги, скупая имущество на территории Украины и США .