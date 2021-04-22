США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве
Их обвиняют в отмывании 30 млн долларов.
Департамент юстиции США выдвинул обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Жертвами банды, в которую входили почти три десятка человек, стал 51 киевлянин. Грабителям в целом удалось похитить из индивидуальных банковских сейфов около 169,2 млн гривен. Из ячеек забирали не только деньги, но и ювелирные изделия, монеты и золотые слитки.
Группировка также действовала на территории Молдовы, Беларуси, Македонии, Латвии. Планировались преступления в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но их удалось предотвратить благодаря активному расследованию в Украине.
За последние годы полиция Украина отправила в суд шестерых членов банды. Еще пятерых арестовали и осудили в Латвии, Узбекистане и Азербайджане (четырех затем передали Украине).
Кроме того, Украина направила в США запросы о привлечении к уголовной ответственности четырех граждан этого государства (трое из них имеют двойное украинско-американское гражданство). Им сообщили о подозрении, объявили в розыск и заочно арестовали.
Полиция установила, что они отмывали украденные деньги, скупая имущество на территории Украины и США.
В конце концов 20 апреля Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за отмывание на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов. Их арестовали, и теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.