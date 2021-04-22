В Харьковской области задержали черных риелторов, подозреваемых в убийстве людей ради квартир

Их обвиняют по минимум шести преступлениям, два человека успели спасти.

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове задержали банду так называемых черных риелторов, которую подозревают в убийстве людей ради их квартир.

Об этом сообщило харьковское облуправление полиции и Офис генерального прокурора.

"Изыскивая одиноких людей или таких, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом. Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого-то похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми", - говорится в сообщении.

Подозреваемых, среди которых шестеро мужчин и три женщины, обвиняют по не менее шести преступным эпизодам.

В одном случае договор продажи жилья оформили после смерти человека. Тело другого человека, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема.

Еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца. После эксгумации тела в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Квартиру еще одной харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где в дальнейшем ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

По мнению следствия, такая же судьба ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме.

Во время спецоперации были задержаны двое организаторов и шесть человек, которых считают участниками преступной группировки. Полиция провела почти 40 обысков, во время которых удалось найти и спасти пленников банды.

Задержанным инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 115 (умышленное убийство), ст. 190 (мошенничество), ст. 358 (подделка документов).

Следствие установило, что банде содействовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции. Ему еще не сообщали о подозрении.

Напомним, что в 2020 году группа черных риелторов из Днепра получила пожизненное за убийство девяти владельцев квартир.