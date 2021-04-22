В Киеве обнаружили самое большое за две недели количество больных ковидом за сутки

44 человека умерли, 1 305 побороли болезнь.

В Киеве резко возросло число выявленных за сутки случаев коронавирусной болезни. 21 апреля в столице обнаружили 1 673 больных ковидом. Больший показатель был зафиксирован 8 апреля, когда сообщали об обнаружении за сутки 1 886 ковидных больных.

По данным пресс-службы КГГА, в столице выздоровели за минувшие сутки 1 305 человек, от осложнений коронавируса умерли 44 человека.

В больницы столицы госпитализировали 152 пациентов с COVID-19 и 118 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и Деснянском (235) районах.

С начала пандемии в столице подтверждено уже 188 869 случаев ковида. Болезнь преодолели 117803 жителя Киева, умерли 4 341 человек.

Вчера мэр Киева заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, поскольку уменьшается количество новых случаев коронавируса и госпитализаций. Вместе с тем Виталий Кличко попросил не расслабляться.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессииЖена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За неделю за нарушение карантина в Киеве закрыли семь заведений
22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
Кличко: локдаун в Киеве начал давать результатКличко: локдаун в Киеве начал давать результат
За сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человека
В Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человекВ Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человек
В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерлиВ Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли
На набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плитыНа набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плиты
В подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснарядыВ подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснаряды
Последние новости
Подгружаем последние новости