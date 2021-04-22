В Киеве обнаружили самое большое за две недели количество больных ковидом за сутки

В Киеве резко возросло число выявленных за сутки случаев коронавирусной болезни. 21 апреля в столице обнаружили 1 673 больных ковидом. Больший показатель был зафиксирован 8 апреля, когда сообщали об обнаружении за сутки 1 886 ковидных больных.

По данным пресс-службы КГГА, в столице выздоровели за минувшие сутки 1 305 человек, от осложнений коронавируса умерли 44 человека.

В больницы столицы госпитализировали 152 пациентов с COVID-19 и 118 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и Деснянском (235) районах.

С начала пандемии в столице подтверждено уже 188 869 случаев ковида. Болезнь преодолели 117803 жителя Киева , умерли 4 341 человек.

Вчера мэр Киева заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, поскольку уменьшается количество новых случаев коронавируса и госпитализаций. Вместе с тем Виталий Кличко попросил не расслабляться.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.