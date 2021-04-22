Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"

В связи с инцидентом журналист обратился с заявлением в полицию.

Ударил в лицо и распылил газ: в Киеве водитель самоката напал на ведущего "Телевидения Торонто"
Фото: Макс Требухов

В центре Киева неизвестный напал на журналиста Романа Винтонива, который ведет сатирические телевизионные шоу под творческим псевдонимом Майкл Щур.

Об этом Винтонив сообщил в Facebook.

По его словам, инцидент произошел 21 апреля около 14 часов в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут двое ребят на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому ехали они хорошенько так. А насколько я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул: «Пропускай пешеходов»", - сообщил Винтонив.

После того, как водитель самоката остановился, между мужчинами началась словесная перепалка. Во время нее водитель самоката применил к журналисту слезоточивый газ и ударил его в лицо.

Как сообщил Винтонив, в связи с инцидентом он обратился с заявлением в полицию. Журналист также попросил очевидцев происшествия связаться с ним.

"Я хочу найти этого парня ... Если вы/ваши знакомые видели, как это все происходило, пожалуйста, отпишитесь в личные сообщения", - написал Винтонив.

Напомним, 28 марта в пригороде северного Ванкувера в Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке Линн Велли.

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