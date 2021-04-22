Страстная пятница 2021 – традиции и запреты праздника

Религиозный праздник Страстная пятница считается самым скорбным днем в году, когда христиане вспоминают мученическое распятие на кресте Спасителя Иисуса Христа.

Страстная пятница 2021: главные запреты праздника, традиции и приметы

Приняв казнь на кресте, Иисус Христос искупил грехи всего человечества, даровал спасение и процветание. Праздник имеет плавающую дату и всегда отмечается за три дня до Пасхи, поскольку, согласно библейским сказаниям, Спаситель воскрес спустя три дня после гибели.

В канун Страстной пятницы христиане празднуют Чистый четверг. В 2021 году Православные верующие отмечают Страстную пятницу 30 апреля, католики этот день встретили 2 апреля.

В день Страстной пятницы следует посетить церковную службу и принести домой из храма 12 церковных свечей. Чтобы в доме воцарились благополучие и счастье, необходимо расставить свечки в разных комнатах и дать им догореть до конца.

Страстная пятница 2021: главные запреты праздника, традиции и приметы

Запрещено в этот день нарушать ограничения Великого поста, вкушать можно исключительно растительную пищу без вкусовых добавок. Нельзя устраивать празднования и предаваться развлечениям.

В народе говорят, что если в Страстную пятницу посадить дерево или посеять огородные культуры, то урожай будет скудным. В этот день нельзя работать и заниматься рукоделием.

Кто веселится и предается чревоугодию в Страстную пятницу, тот весь год будет плакать и болеть. Это основная примета этого дня.

Узнайте также, когда православные христиане будут отмечать главный праздник в году – Пасху 2021. История, традиции и запреты праздника.


Шевченко Лилия, Тудей

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