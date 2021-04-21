В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заявила, что один из сотрудников дорожно-эксплуатационного управления Печерского района получил огнестрельное ранение во время ремонтных работ.

Инцидент произошел во время текущего ремонта Железнодорожного шоссе и Военного проезда (район станции метро "Выдубичи"), сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"Сегодня днем работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, фрезеровали старое покрытие. Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault. Он начал словесный конфликт. В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранения получил механизатор фрезы", - говорится в сообщении.

После этого водитель скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, на место вызвали полицию.