Медики не использовали остаточную дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это более 80% потерянных доз по всей Украине.

Об этом в эфире областного телеканала заявил заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзембак, передает РБК-Украина.

Сообщается, что с начала вакцинации в Прикарпатье потеряли 492 дозы, или 84% от общего числа потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.

По его словам, Дзембака, это произошло потому, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали остаточную дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

"Мобильные бригады, проводящие вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение... Этот вопрос уже закрыт", - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

"И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось в флаконе. Больше всего воспринималось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет", - добавил чиновник.

Как сообщалось, из одного открытого флакона Covishield вакцину может получить 10 человек. После открытия флакон не может храниться дольше 6 часов. Поэтому в Минздраве в начале марта позволили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации - "чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей".

По прибытии в Украину вакцины от коронавируса Pfizer министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что публичных лиц больше не будут прививать остатками COVID-вакцины.