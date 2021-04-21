22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице

Все они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
Фото: twitter.com/thakur_shivangi

22 пациента с коронавирусной болезнью умерли в одной из больниц Индии из-за утечки кислорода из цистерны.

Как сообщает NDTV, все они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких и требовали постоянного потока кислорода.

Oxygen Tank Leaked at Nashik Hospital. pic.twitter.com/R5OuBwwMrX

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) April 21, 2021

Инцидент произошел в городской больнице, специализирующейся на лечении больных коронавирусом. Всего там было несколько десятков кислородозависимых пациентов.

Часть из них перевели в другие больницы.

Напомним, что Индия сегодня является эпицентром пандемии коронавируса. За последние сутки там зарегистрировали 259 тысяч новых случаев коронавируса, то есть почти 40% от всех случаев в мире.

С начала пандемии в Индии ковидом заболели по меньшей мере 15,3 млн человек, умерли 180,5 тыс.

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