22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
Все они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.
22 пациента с коронавирусной болезнью умерли в одной из больниц Индии из-за утечки кислорода из цистерны.
Как сообщает NDTV, все они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких и требовали постоянного потока кислорода.
Oxygen Tank Leaked at Nashik Hospital.— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi)
pic.twitter.com/R5OuBwwMrX April 21, 2021
Инцидент произошел в городской больнице, специализирующейся на лечении больных коронавирусом. Всего там было несколько десятков кислородозависимых пациентов.
Часть из них перевели в другие больницы.
Напомним, что Индия сегодня является эпицентром пандемии коронавируса. За последние сутки там зарегистрировали 259 тысяч новых случаев коронавируса, то есть почти 40% от всех случаев в мире.
С начала пандемии в Индии ковидом заболели по меньшей мере 15,3 млн человек, умерли 180,5 тыс.