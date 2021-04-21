В США полиция застрелила афроамериканскую девочку-подростка, - СМИ

Правоохранители прибыли на вызов по поводу вооруженного ножом человека.

В США полиция застрелила афроамериканскую девочку-подростка, - СМИ
Фото: twitter.com/alexiswsyx6

В столице американского штата Огайо, городе Коламбус, полиция застрелила 16-летнюю афроамериканскую девушку во время прибытия по вызову по поводу вооруженного ножом человека. Погибшей является Махи Брайант, пишет Insider со ссылкой на заявление родственников девушки.

Полиция данных о погибшей не раскрывает, но подтверждает, что один человек был застрелен.

Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована, но спасти ее не удалось. По словам родственницы погибшей, Хейзел Брайант, девочка жила в приемной семье, и у нее возник с кем-то конфликт, в ходе которого она взяла нож в руки.

По словам Брайант, девочка держала нож, когда полиция приехала, но якобы выпустила его из рук еще до того, как правоохранители выстрелили.

Директор по общественной безопасности Коламбуса Нед Петтус заявил, что "смерть ребенка ужасна, она могла быть моей внучкой. Мое сердце разбивается за ее семью сегодня".

Сообщение о смерти вызвало в городе протесты под лозунгом движения Black Lives Matter, которое получило особое распространение после убийства офицером полиции при задержании Джорджа Флойда.

More people asking police “were they wearing body cameras?” This as police are investigating an officer involved shooting on Legion Lane. One person died around 5:20 pm pic.twitter.com/ri7lNGfHup

— Alexis Moberger (@alexiswsyx6) April 20, 2021

Вчера суд присяжных признал экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин наступил коленом на шею Флойду во время его ареста, после чего тот скончался.

Напомним, что 11 апреля 20-летнего афроамериканца Дауна Райта застрелили при попытке ареста в 16 км от места убийства Джорджа Флойда. На улицах города собрался митинг, некоторые участники атаковали полицейские авто. Правоохранители применили слезоточивый газ в отношении участников протеста из-за этого убийства.

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