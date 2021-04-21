Олег Винник выпускает новую песню вместе с молодой певицей

Олег Винник готовит для фанатов нечто новенькое. Давно артист не выпускал новых хитов, а потому поклонники находятся в предвкушении.

В личном аккаунте в Инстаграм известный украинский певец сообщил прекрасные новости. В пятницу, 23 апреля, Олег Винник выпускает новую песню под названием "Бриллианты", записанную вместе с начинающей певицей, которая произвела на него впечатление.

"Бриллианты" (studio version) 23.04 - премьера", — отметил в публикации Олег Винник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Фанаты с нетерпением ждут выхода долгожданной студийной версии сингла:

"Ждем, ждем. 23.04 – красный день календаря", "Ну наконец-то", "Ждем с нетерпением!!! Мне так нравится ваш дуэт, Вы – профессионал, Элина – еще новичок, и Ваш дуэт очень гармоничный, как бриллиант", "Вау, наконец-то, дождались премьеру "Бриллиантов", "Фотки классные, хоть и лица не видно особо, но мне нравится"

Напомним, семейный портрет Олега Винника с женой и ребенком произвел фурор на публику.