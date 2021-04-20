Евгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере - Голос Країни

Участники очередного эфира вокального шоу «Голос країни-11» подготовили для телезрителей дуэты со звездами шоу-бизнеса. С одной из девушек на сцену вышла звезда 90-х блистательная украинская певица Евгения Власова.

Евгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере

Исполнительница украинского фольклора Галина Курышко, которая является участницей команды Олега Винника, и Евгения Власова спели дуэтом песню «Я живая река».

Обе певицы получили колоссальный опыт, благодаря совместному номеру. Евгения Власова вышла на большую сцену впервые за десять лет. А Галина Курышко появилась в несвойственном для нее образе и спела на русском языке.

Певица Евгения Власова призналась, что очень волновалась, выходя на большую сцену после такого большого перерыва. Однако у нее появилось в этот момент ощущение, что она начала свою карьеру с самого начала.

«Это правда, потому что я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю», — призналась звезда 90-х.

Евгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере

Тина Кароль поддержала и поздравила коллегу с возвращением в шоу-бизнес, а также высказала уверенность, что Евгения Власова достойна петь на большой сцене.

Евгения Власова в середине нулевых пропала со сцены, причиной стал страшный диагноз певицы. Врачи диагностировали у звезды украинской сцены онкологию. К счастью, артистка сумела победить болезнь.

Узнайте, кто будет бороться за победу в главном вокальном шоу страны «Голос країни-11». Звездные наставники собрали очень сильные команды исполнителей.


Шевченко Лилия, Тудей

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