"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы

В течение 2018 года, представляясь сотрудником Администрации президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая им жениться.

Суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы "брачного афериста" Александра Бурлаку, который обманул женщин на 1, 5 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления.

В течение 2018 года, представляясь сотрудником Администрации президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая им жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Действиями злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривень. Приговором Днепровского районного суда Киева мужчинп признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, ему принадлежащего.

Напомним, афериста задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018-го он бежал из-под стражи. Он подкупил конвоира, который освободил его, пошел с ним в ресторан и в бордель. В результате суд приговорил милиционера к пяти годам тюрьмы.