Полиция выясняет обстоятельства ранения мальчика в тире черкасской гимназии

В полиции выясняют обстоятельства пулевого ранения в голову 14-летнего мальчика в тире черкасской гимназии.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9-го класса во время тренировки по пулевой стрельбе получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фото: ch.npu.gov.ua

Следствие продолжается. Открыто уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса.

Фото: ch.npu.gov.ua

Сейчас раненый мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Черкасской областной детской больницы.