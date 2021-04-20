В СИЗО умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев"

Потерпевшей сообщили, что суд перенесли в связи со смертью обвиняемого.

В СИЗО умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев"
Фото: gp.gov.ua

В следственном изоляторе умер Виталий Рудзько, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев" летом 2020 года.

Об этом сообщила сама Луговая в своем Instagram.

О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда заседание перенесли.

"Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить ... Так вот - этот страх умер вместе с ним!", - написала она.

Напомним, 1 августа прошлого года в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров напал на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он сильно избил ее и пытался изнасиловать. Пострадавшая Анастасия Луговая описала ситуацию в своем посте в фейсбуке. Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса. В октябре дело передали в суд.

Кроме того, позже выяснилось, что злоумышленник якобы зашел в вагон "зайцем" и самовольно занял свободное купе.

После инцидента УЗ решила уволить пятерых работников поезда за халатность. Также провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению таких ситуаций в будущем и отметила, что проводникам разрешат использовать газовые баллончики.

Глава правления УЗ Иван Юрик заявил, что необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции. Он пообещал поднять этот вопрос на совещании с представителями МВД.

В 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и быть в поездах. В марте 2020 года в рамках пилотного проекта Нацполиция начала сопровождение двух пассажирских поездов.

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