В США вакцинация от ковида стала доступной для всех жителей старше 16 лет

В США зафиксировано больше всего больных COVID-19 в мире.

С понедельника, 19 апреля, вакцинация от коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах стала доступной для всех жителей страны в возрасте от 16 лет.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня каждый взрослый имеет право на получение вакцины от #Covid-19#. Лучшие дни впереди", - написал он в Твиттере.

Today, every adult is eligible to get a COVID-19 vaccine. Better days are ahead. — Joe Biden (@JoeBiden) April 19, 2021

Общий доступ к вакцинации американские власти планировали открыть с 1 мая, однако впоследствии решили отменить ограничения раньше.

"Больше никаких правил, которые сбивают с толку, никаких запутанных ограничений", - заявил тогда президент США , объясняя, что вакцина станет доступна для абсолютно всего взрослого населения.