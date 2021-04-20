В США вакцинация от ковида стала доступной для всех жителей старше 16 лет

В США зафиксировано больше всего больных COVID-19 в мире.

С понедельника, 19 апреля, вакцинация от коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах стала доступной для всех жителей страны в возрасте от 16 лет.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня каждый взрослый имеет право на получение вакцины от #Covid-19#. Лучшие дни впереди", - написал он в Твиттере.

Today, every adult is eligible to get a COVID-19 vaccine. Better days are ahead.

— Joe Biden (@JoeBiden) April 19, 2021

Общий доступ к вакцинации американские власти планировали открыть с 1 мая, однако впоследствии решили отменить ограничения раньше.

"Больше никаких правил, которые сбивают с толку, никаких запутанных ограничений", - заявил тогда президент США, объясняя, что вакцина станет доступна для абсолютно всего взрослого населения.

С начала пандемии COVID-19 в США диагностировали больше всего заражений в мире - более 32,4 млн, более чем 581 тыс. инфицированных умерли, 24,9 млн американцев преодолели болезнь.

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