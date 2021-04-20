В Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человек

Госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 и 325 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 892 случая заболевания коронавирусом, умерли 36 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 265 киевлян, информирует пресс-служба КГГА.

Среди заболевших 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.

В больницы столицы госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 и 325 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня 186 231. Коронавирус преодолели 115 857 жителей столицы. За период пандемии в Киеве зафиксированы 4 257 летальных случаев от вируса.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли.