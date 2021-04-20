В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли

В понедельник, 19 апреля, в Украине провели 37 557 тестирований методом ПЦР и обнаружили 8 940 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 2 042 человека были госпитализированы, выдоровели 12 075 пациентов, от осложнений ковида умерли 367 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 892 случая;

- 892 случая; Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 306 случаев;

Днепропетровская область - 596 случаев;

Донецкая область - 585 случаев;

Житомирская область - 123 случая;

Закарпатская - 133 случая;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 44 случая;

Киевская область - 647 случаев;

Кировоградская область - 129 случаев;

Луганская область - 188 случаев;

Львовская область - 477 случаев;

Николаевская область - 296 случаев;

Одесская область - 691 случай;

Полтавская область - 725 случаев;

Ровенская область - 416 случаев;

Сумская область - 97 случаев;

Тернопольская область - 191 случай;

Харьковская область - 804 случая;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черновицкая область - 178 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 961 956 человек, выздоровели 1 499 752 человека, 40 367 - умерли.

Напомним, украинское Министерство здравоохранения ожидает через несколько недель после Пасхальных и майских праздников новую вспышку заболеваемости COVID-19. Вместе с тем усиливать карантин на праздники не собираются.