В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли
За прошедшие сутки госпитализированы 2 042 человека, выздоровели 12 075 пациентов.
В понедельник, 19 апреля, в Украине провели 37 557 тестирований методом ПЦР и обнаружили 8 940 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки 2 042 человека были госпитализированы, выдоровели 12 075 пациентов, от осложнений ковида умерли 367 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 892 случая;
- Винницкая область - 211 случаев;
- Волынская область - 306 случаев;
- Днепропетровская область - 596 случаев;
- Донецкая область - 585 случаев;
- Житомирская область - 123 случая;
- Закарпатская - 133 случая;
- Запорожская область - 488 случаев;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киевская область - 647 случаев;
- Кировоградская область - 129 случаев;
- Луганская область - 188 случаев;
- Львовская область - 477 случаев;
- Николаевская область - 296 случаев;
- Одесская область - 691 случай;
- Полтавская область - 725 случаев;
- Ровенская область - 416 случаев;
- Сумская область - 97 случаев;
- Тернопольская область - 191 случай;
- Харьковская область - 804 случая;
- Херсонская область - 104 случая;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 402 случая;
- Черновицкая область - 178 случаев;
- Черниговская область - 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 961 956 человек, выздоровели 1 499 752 человека, 40 367 - умерли.
Напомним, украинское Министерство здравоохранения ожидает через несколько недель после Пасхальных и майских праздников новую вспышку заболеваемости COVID-19. Вместе с тем усиливать карантин на праздники не собираются.