В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли

За прошедшие сутки госпитализированы 2 042 человека, выздоровели 12 075 пациентов.

В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли
Фото: facebook/Донбасс SOS

В понедельник, 19 апреля, в Украине провели 37 557 тестирований методом ПЦР и обнаружили 8 940 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 2 042 человека были госпитализированы, выдоровели 12 075 пациентов, от осложнений ковида умерли 367 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 892 случая;
  • Винницкая область - 211 случаев;
  • Волынская область - 306 случаев;
  • Днепропетровская область - 596 случаев;
  • Донецкая область - 585 случаев;
  • Житомирская область - 123 случая;
  • Закарпатская - 133 случая;
  • Запорожская область - 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая;
  • Киевская область - 647 случаев;
  • Кировоградская область - 129 случаев;
  • Луганская область - 188 случаев;
  • Львовская область - 477 случаев;
  • Николаевская область - 296 случаев;
  • Одесская область - 691 случай;
  • Полтавская область - 725 случаев;
  • Ровенская область - 416 случаев;
  • Сумская область - 97 случаев;
  • Тернопольская область - 191 случай;
  • Харьковская область - 804 случая;
  • Херсонская область - 104 случая;
  • Хмельницкая область - 198 случаев;
  • Черкасская область - 402 случая;
  • Черновицкая область - 178 случаев;
  • Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 961 956 человек, выздоровели 1 499 752 человека, 40 367 - умерли.

Напомним, украинское Министерство здравоохранения ожидает через несколько недель после Пасхальных и майских праздников новую вспышку заболеваемости COVID-19. Вместе с тем усиливать карантин на праздники не собираются.

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