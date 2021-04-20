В понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человека

Всего первую дозу получили 462 789 человек.

В понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человека
Фото: kyivcity.gov.ua

В понедельник, 19 апреля, в Украине против COVID-19 привиты 12 144 человека. Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 462 791 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

За прошедшие сутки больше всего прививок против коронавируса сделали на Львовщине (1770), в Киеве (821), а также в Запорожской (806), Хмельницкой (794) и Донецкой (763) областях.

Меньше всего вакцинированных за сутки - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.

По состоянию на 19 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.

Против коронавируса в Украине прививают тремя вакцинами: AstraZeneca/CoviShield, изготовленной в Индии, китайской вакциной Sinovac и полученным в рамках COVAX препаратом Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech.

19 апреля в Киеве вакциной Pfizer начали прививать пациентов и сотрудников интернатов для пожилых людей. В первый день вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессииЖена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
В Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковидаВ Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковида
За сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавирусаЗа сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавируса
Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцевПрививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
В Украине начали делать прививки китайской вакциной SinovacВ Украине начали делать прививки китайской вакциной Sinovac
В Киеве за сутки зафиксировали 1 503 случая ковида, 42 человека умерлиВ Киеве за сутки зафиксировали 1 503 случая ковида, 42 человека умерли
За сутки в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, госпитализированы 2 334 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, госпитализированы 2 334 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости