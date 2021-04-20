В понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человека
Всего первую дозу получили 462 789 человек.
В понедельник, 19 апреля, в Украине против COVID-19 привиты 12 144 человека. Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 462 791 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
За прошедшие сутки больше всего прививок против коронавируса сделали на Львовщине (1770), в Киеве (821), а также в Запорожской (806), Хмельницкой (794) и Донецкой (763) областях.
Меньше всего вакцинированных за сутки - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.
По состоянию на 19 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.
Против коронавируса в Украине прививают тремя вакцинами: AstraZeneca/CoviShield, изготовленной в Индии, китайской вакциной Sinovac и полученным в рамках COVAX препаратом Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech.
19 апреля в Киеве вакциной Pfizer начали прививать пациентов и сотрудников интернатов для пожилых людей. В первый день вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата.