В понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человека

В понедельник, 19 апреля, в Украине против COVID-19 привиты 12 144 человека. Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 462 791 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

За прошедшие сутки больше всего прививок против коронавируса сделали на Львовщине (1770), в Киеве (821), а также в Запорожской (806), Хмельницкой (794) и Донецкой (763) областях.

Меньше всего вакцинированных за сутки - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.

По состоянию на 19 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.

Против коронавируса в Украине прививают тремя вакцинами: AstraZeneca/CoviShield, изготовленной в Индии, китайской вакциной Sinovac и полученным в рамках COVAX препаратом Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech.