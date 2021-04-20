В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии

Подростка госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
гімназія №9
Фото: Суспільне Черкаси

19 апреля в черкасской гимназии №9 школьник получил тяжелое огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщает "Суспильне. Черкассы".

По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков.

По информации местных СМИ, парень учится в 9 классе школы №34. В гимназию №9 он пришел приблизительно в 15:00 на тренировку в тире. На момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он находился один.

Школьника госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Директор спортивной школы Алексей Куценко от комментариев отказался. По словам пресс-секретаря Нацполиции области Зои Вовк, тренер был в тире, однако когда и как произошел выстрел, по словам мужчины, не видел.

"Пока тренера опрашивают. Опрашивают также директора школы и других, которые в то время могли быть рядом или внутри тира", - сказала Вовк.

Тир в гимназии арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2. Тренера, который проводил занятия, отстранили.

На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Напомним, 2 марта в одной из школ Киева распылили слезоточивый газ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессииЖена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии
Блок рекламы


Похожие новости
Прививки Pfizer получили 120 обитателей и сотрудников Киевского гериатрического пансионатаПрививки Pfizer получили 120 обитателей и сотрудников Киевского гериатрического пансионата
Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцевПрививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев
Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у домаДиректор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома
Бывший муж владелицы киевского салона красоты получил пожизненное заключение за ее убийствоБывший муж владелицы киевского салона красоты получил пожизненное заключение за ее убийство
Еще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShieldЕще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShield
Полиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больницПолиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больниц
Двое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полицииДвое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полиции
Апелляционный суд освободил школьника с Волыни, которому дали 6 лет за 11 граммов коноплиАпелляционный суд освободил школьника с Волыни, которому дали 6 лет за 11 граммов конопли
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный судОтстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный суд
Последние новости
Подгружаем последние новости