В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии

Подростка госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

19 апреля в черкасской гимназии №9 школьник получил тяжелое огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщает "Суспильне. Черкассы".

По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков.

По информации местных СМИ , парень учится в 9 классе школы №34. В гимназию №9 он пришел приблизительно в 15:00 на тренировку в тире. На момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он находился один.

Школьника госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Директор спортивной школы Алексей Куценко от комментариев отказался. По словам пресс-секретаря Нацполиции области Зои Вовк, тренер был в тире, однако когда и как произошел выстрел, по словам мужчины, не видел.

"Пока тренера опрашивают. Опрашивают также директора школы и других, которые в то время могли быть рядом или внутри тира", - сказала Вовк.

Тир в гимназии арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2. Тренера, который проводил занятия, отстранили.

На месте происшествия работают полицейские и следователи.