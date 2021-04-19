Прививки Pfizer получили 120 обитателей и сотрудников Киевского гериатрического пансионата

Всего столица получила 4 680 доз этой вакцины.

Фото: kyivcity.gov.ua

19 апреля в Киеве вакциной Pfizer начали прививать обитателей и сотрудников интернатов для пожилых людей. Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Всего столица получила 4680 доз этой вакцины. Ею будут привиты жители и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения «Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины».

Процесс вакцинации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков.

С начала прививочной кампании от COVID-19 по состоянию на 19 апреля вакцинировано 42 748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1 220 социальных работников, 2 455 военных в ООС, 5 092 человека в возрасте 80+ и так далее.

Сообщается, что сейчас столица удерживает первое место в стране по темпам вакцинации.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украины бесплатно получила 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNTech.

Прививать этой вакциной украинцев начали 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля - по всей Украине. Ею в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

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