В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами

Фото: Буча NEWS

Вблизи города Буча неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неустановленным химическим веществом в реку Кизка.

Об этом говорится в сюжете местного издания "Бучанські новини".

Свалку канистр на границе сел Блиставица и Лубянка нашли местные жители в марте этого года.

"На протяжении 350-400 метров русло реки заполнено почти полностью канистрами с неизвестной жидкостью. Каждая канистра - 20 литров. По предварительным подсчетам, там около 3000 канистр. Большинство канистр, к счастью, герметично закрыты, и это вещество не успело попасть в воду. Некоторые канистры все же разгерметизированы, и маслянистые пятна есть в воде", - рассказал телеканалу секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

По данному факту отдел полиции Бучи открыл уголовное дело по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение окружающей среды химическими веществами.

В субботу, 17 апреля, русло Кизки расчистили усилиями экоактивистов, спасателей ГСЧС и полиции. Им пришлось работать в респираторах и защитных костюмах. Разгерметизированные канистры паковали в мешки. Вывозить канистры помогала спецтехника.

Канистры отправят на хранение, а после экспертизы, которая должна установить, что за вещество находилось в них - на утилизацию.

Виктор Червоный, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации охотников и пользователей охотничьих угодий, в комментарии "Подробицям" сказал, что едким веществом в канистрах мог быть хлордезин.

Кизка впадает в реку Ирпень, а та - в Днепр.