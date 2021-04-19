На набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плиты

На набережной Днепра в Киеве под мостом Метро обвалились облицовочные плиты.

Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор", утверждая, что это не несет угрозы мосту.

"Ситуация случилась не на сооружении, а на облицовочных плитах подпорной стенки набережной, которые конструктивно не связана с мостом. Конструкции моста в результате происшествия не повреждены. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.

В то же время "Киевавтодор" признал, что мост нуждается в капитальном ремонте, который уже планируется.

"Это продолжение масштабного обновления комплекса сооружений, которое началось с капитального ремонта моста Метро через Русановский пролив. И это первое масштабное обновление с момента постройки сооружения в 1965 году", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве пять автомобильных мостов через Днепр, и мост Метро - один из старейших.

Еще один мост - имени Патона - находится в аварийном состоянии. В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, а движение по крайним полосам перекрыли.