В подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснаряды

Пиротехники изъяли и обезвредили боеприпасы.

В подъезде жилого дома в Киеве на почтовом ящике нашли артснаряды
Фото: Сергей Нужненко

В понедельник, 18 апреля, в Дарницком районе Киева обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На ул. Бориспольской, что в Дарницком районе столицы, был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм. Также на ул. Курчатова, 13, что в Деснянском районе столицы, в подъезде жилого дома на почтовом ящике обнаружены два артиллерийских снаряда Д-122 мм и Д-76 мм", - говорится в сообщении.

Пиротехники изъяли и обезвредили боеприпасы.

С начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 73 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В ГСЧС предупредили, что в случае нахождения взрывоопасных предметов, первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 101. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей.

Напомним, ранее также сообщалось, что в воскресенье, 18 апреля, в Шевченковском районе Киева обрушился балкон.

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