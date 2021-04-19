В ресторане Дубневичей во Львове устроили масштабную вечеринку во время карантина

Национальная полиция составила административный протокол о нарушении карантина в ресторан в львовском парке имени Хмельницкого.

Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM" в понедельник.

"Вчера произошел ужасный инцидент в ресторане в парке им. Б. Хмельницкого, где вчера проводился концерт с большим количеством людей. Поэтому полиция составила протокол, и сегодня на комиссии мы примем решение закрыть это заведение до конца карантина со всеми соответствующими санкциями. Очень жаль, что люди не понимают сложности ситуации, в которой мы сейчас находимся", - заявил Садовый.

По данным издания Zaxid.net, речь идет о ресторане Park. Art of rest, принадлежащем братьям Дубневичам.

В воскресенье, 18 апреля, в ресторане происходило масштабное празднование детского дня рождения. На вечеринку пригласили аниматоров и музыкантов. Гости вечеринки загружали видео с празднования в Instagram, где видно, что на праздник, похоже, пригласили Верку Сердючку.

Этот ресторан открыли на месте бывшего кинотеатра "Дружба" в Парке культуры в 2018 году. Реконструкцией кинотеатра под ресторан занималось ООО "Круаэль", владельцами которого являются сын Богдана Дубневича - Павел Дубневич, Надежда Гичка и дочь Богдана Дубневича - Богдана Колодий.