В Британии проведут концерт с 5 тысячами зрителей без масок и дистанции

Зрители должны будут сделать тест на ковид перед мероприятием и после него.

?В Британии проведут концерт с 5 тысячами зрителей без масок и дистанции
Фото: Олександр Попенко

В Ливерпуле 2 мая состоится концерт с участием пяти тысяч зрителей без масок и соблюдения между ними дистанции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что это мероприятие является частью пилотного проекта британского правительства. Для участия в нем необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус. После концерта зрители должны сделать еще один тест.

По словам министра культуры Великобритании Оливера Даудена, тестирование является ключевым для восстановления проведения массовых мероприятий.

Кроме того, 18 апреля четыре тысячи зрителей смогли наблюдать за футбольным матчем на лондонском стадионе "Уэмбли". А через неделю состоится еще один футбольный матч, на который впервые с начала пандемии допустят восемь тысяч зрителей. Для допуска на стадион болельщики должны получить отрицательный результат теста на коронавирус и иметь защитные маски. Также в рамках пилотного проекта правительства проводят игры и чемпионат мира по снукеру, который будет проходить в городе Шеффилд до 3 мая.

Напомним, с начала пандемии в Великобритании подтвердили более 4,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них 127,5 тысячи - летальных. На сегодня первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 48,16% жителей страны, а две дозы - 13,87%.

7 апреля Великобритания начала прививки вакциной Moderna. Это третья вакцина, применяемая в стране после утверждения AstraZeneca и BioNTech/Pfizer.

В феврале в столице Израиля Тель-Авиве провели концерт под открытым небом. В мероприятии приняли участие несколько десятков израильтян, уже привитых от коронавируса или имеющих иммунитет, потому что переболели.

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