В США за два дня произошли три смертельных стрельбы

В Техасе убили трех человек, в Висконсине - трех убили, двух ранили, в Небраске погиб один человек, еще один ранен.

В городе Остин штата Техас (США) 18 апреля произошла перестрелка, в которой погибли три человека. Это уже третья стрельба за два дня в США , пишет "Голос Америки".

Полиция разыскивает бывшего заместителя шерифа в связи с этим преступлением. По мнению правоохранителей, к преступлению причастен экс-детектив из офиса шерифа округа Трэвис Стивен Бродерик, пишет Reuters.

Фото: twitter.com/FBISanAntonio Подозреваемый в стрельбе экс-полицейский

Огонь открыли на территории жилого комплекса. Для задержания преступника полиция перекрыла прилегающую территорию, но ему удалось бежать. Правоохранители установили, что стрельба имела бытовой характер.

"Судя по имеющейся информации, это был инцидент в семье, и все жертвы были известны нашему подозреваемому", - сообщили в полиции.

Правоохранители предупредили, что Бродерика следует считать вооруженным и очень опасным.

Местные СМИ в прошлом июне писали, что Бродерика отправили в административный отпуск из-за расследования его возможной причастности к изнасилованию несовершеннолетней.

В эти выходные стрельба с жертвами произошла также в Висконсине, где троих убили и двоих ранили в таверне. В Небраске от пули погиб мужчина, женщина получила ранения.

За последний месяц в Штатах произошли около 50 случаев массовой стрельбы. На фоне этого президент США Джо Байден призвал немедленно действовать и бороться против вооруженного насилия в стране.

Напомним, в Теннеси в средней школе 12 апреля произошла перестрелка между учеником и правоохранителями. Юноша первым открыл огонь по полиции в ванной комнате общежития, где скрывался.