В киевской многоэтажке обвалился балкон

Жертв и пострадавших нет.

В воскресенье, 18 апреля, в Шевченковском районе Киева обвалился балкон.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"18 апреля в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Половецкой, 14 в Шевченковском районе столицы произошло разрушение ограждающих конструктивных элементов балкона. На место происшествия немедленно прибыли бойцы ближайших пожарно-спасательных подразделений, а также спасатели Киевской службы спасения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что обвал произошел в 9-этажном жилом доме на 7-м этаже, задев балконы 6-го этажа и частично 5-го.

На месте были задействованы три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве .

Жертв и пострадавших нет. Причина обвала устанавливается.

Фото: ГСЧС

Напомним, в Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балконом.