В Днепре змея заползла в частный дом

В Днепре в частный жилой дом заползла змея.

Об этом сообщили местные спасатели.

"18 апреля в 09:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Электросварочной Новокодацкого района города Днепр в частный жилой дом заползла змея", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что женщина держит пресмыкающееся шваброй в ванной комнате.

С помощью специального инструмента для отлова змей сотрудники Службы спасения выловили пресмыкающееся длиной 0,5 м.

Змею вывезли за пределы города.

"С гражданами проведена разъяснительная работа по предупреждению и мерам безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся. К месту происшествия привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ", - добавили в ГСЧС.