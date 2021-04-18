В Днепре змея заползла в частный дом
Пресмыкающегося ловили пятеро спасателей.
В Днепре в частный жилой дом заползла змея.
Об этом сообщили местные спасатели.
"18 апреля в 09:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Электросварочной Новокодацкого района города Днепр в частный жилой дом заползла змея", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что женщина держит пресмыкающееся шваброй в ванной комнате.
С помощью специального инструмента для отлова змей сотрудники Службы спасения выловили пресмыкающееся длиной 0,5 м.
Змею вывезли за пределы города.
"С гражданами проведена разъяснительная работа по предупреждению и мерам безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся. К месту происшествия привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве патрульные искали приют для двух змей, с которыми нетрезвый и агрессивный человек разгуливал по городу и не на шутку напугал прохожих.