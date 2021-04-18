В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме, пострадал мужчина

Причина пожара выясняется.

В Дарницком районе Киева случился пожар в квартире на 7-м этаже 20-этажного жилого дома.

Об этом сообщили местные спасатели.

"18 апреля в 3:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Драгоманова, 31Б, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Во время тушения пожара были спасены двое мужчин и переданы специалистам медицинской помощи.

По предварительным данным, один из мужчин получил ожоги.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В 3:47 спасатели локализовали возгорание на площади 50 кв. м и в 3:55 - ликвидировали.

"На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава", - добавили в ГСЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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