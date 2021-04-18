Полицейские составили 250 админпостановлений на киевлян за посещение развлекательных заведений во время карантина

В целом на протяжении суток правоохранители проверили 533 объекта хозяйственной деятельности.

За минувшие сутки, 17 апреля, в Киеве полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей развлекательных заведений, которые работали вопреки карантинному запрету.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

После того, как все посетители покинули заведение, работники Госпродпотребслужбы провели немедленную обработку помещений.

В целом на протяжении суток правоохранители проверили 533 объекта хозяйственной деятельности.

"Среди них были развлекательные заведения: "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef", ресторан отеля "Favor Park", которые работали, несмотря на запрет, и внутри находились посетители", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали факты нарушения карантинных требований и привлекли к ответственности администраторов заведений. В результате за невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.

"Еще раз обращаемся к руководителям развлекательных заведений, которые, вопреки действующим ограничениям, часто прибегают к хитрости и организуют в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяем, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей", - добавил руководитель столичного главка.

Он напомнил, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

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