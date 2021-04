Тина Кароль в образе Барби выступила на сцене с Потапом

Тина Кароль в финале шоу "Липсинк баттл" появилась на сцене в очень кокетливом наряде. Певица предстала в трикотажном топе и юбке миди розового цвета, с пышным начесом на голове. Поклонники звезды отметили, что в таком образе она очень похожа на куклу Барби.

На своей странице в Instagram Тина Кароль отметила, что одета в наряд от известного украинского дизайнера Кати Сильченко. Свой образ звезда дополнила яркими босоножками со сверкающими камнями также украинского бренда Kachorovska.

Во время финала "Липсинк батл" Тина Кароль вместе со своим коллегой по сцене Потапом исполнили хит Aqua "Barbie Girl". В номере Тина была куклой Барби, а Потап - Кеном. Артисты мастерски изображали "кукольные" движения и под фонограмму вжились в роли мультяжных персонажей. Образ Тины вполне соответствовал выбранной песне. Она истинная кокетка, и перевоплощение далось ей легко.

В прошлом эфире "Липсинк баттл" Тина Кароль выступала в наряде цвета фуксии, не менее ярком и вызывающем. Тогда на артистке были одеты шелковый топ со стразами и юбка с разрезом и поясом от украинского бренда NU?. На сцене шоу Кароль и Потап выступили с песней-саундтреком к фильму "Грязные танцы" The Time of My Life.