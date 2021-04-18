Тина Кароль в образе Барби выступила на сцене с Потапом

Тина Кароль в финале шоу "Липсинк баттл" появилась на сцене в очень кокетливом наряде. Певица предстала в трикотажном топе и юбке миди розового цвета, с пышным начесом на голове. Поклонники звезды отметили, что в таком образе она очень похожа на куклу Барби.
На своей странице в Instagram Тина Кароль отметила, что одета в наряд от известного украинского дизайнера Кати Сильченко. Свой образ звезда дополнила яркими босоножками со сверкающими камнями также украинского бренда Kachorovska.

Тина Кароль покорила поклонников нарядом и прической в стиле Барби
Тина Кароль покорила поклонников нарядом и прической в стиле Барби

Во время финала "Липсинк батл" Тина Кароль вместе со своим коллегой по сцене Потапом исполнили хит Aqua "Barbie Girl". В номере Тина была куклой Барби, а Потап - Кеном. Артисты мастерски изображали "кукольные" движения и под фонограмму вжились в роли мультяжных персонажей. Образ Тины вполне соответствовал выбранной песне. Она истинная кокетка, и перевоплощение далось ей легко.

В прошлом эфире "Липсинк баттл" Тина Кароль выступала в наряде цвета фуксии, не менее ярком и вызывающем. Тогда на артистке были одеты шелковый топ со стразами и юбка с разрезом и поясом от украинского бренда NU?. На сцене шоу Кароль и Потап выступили с песней-саундтреком к фильму "Грязные танцы" The Time of My Life.

Ранее сообщалось, кто победил в финале первого сезона шоу "Липсинк баттл", исполнив лучшую пародию на Фредди Меркьюри.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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