В "красной" карантинной зоне - Киев и 12 областей

В "желтой" зоне - Закарпатье, Ивано-Франковская и Херсонская области.

По состоянию на воскресенье, 12 апреля, в “красной” карантинной зоне находятся Киев и Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

В "желтой" зоне - Закарпатье, Ивано-Франковская и Херсонская области. "Зеленым" не является ни один регион. Все остальные области - "оранжевые".

Фото: скриншот

Показатель госпитализации превышен в Киеве , Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. 17 апреля он был самым высоким в Хмельницкой - 119,4.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в столице и в Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. В Киевской области этот показатель максимальный - 71,7%.