Григорий Решетник рассказал о сексе на проекте "Холостяк"

Григорий Решетник является ведущим уже 11 сезона шоу "Холостяк". За годы проекта он тесно общался со всеми участниками, и со многими до сих пор поддерживает дружеские отношения. Решетнику известно все, что творилось за кулисами шоу, когда выключались камеры. В своем интервью программе "33 за 3" ведущий "Холостяка" ответил на вопрос о сексе на проекте, который интересует многих телезрителей.

Григорий Решетник рассказал об интимной связи “Холостяка“ с девушками на проекте

У Григория Решетника спросили, в каком сезоне шоу не было секса между героями на проекте. Ведущий ответил, что надеется, что он был во всех сезонах, хотя по правилам шоу интимная связь между "Холостяком" и девушками запрещена.

"Надеюсь, что он был на всех сезонах. Потому что, это романтическое шоу и когда влюблены два человека, обязательно должна быть тактильная связь", – ответил Решетник.

Григорий Решетник рассказал об интимной связи “Холостяка“ с девушками на проекте

Также у Решетника спросили, считает ли он допустимыми на проекте "Холостяк" сексуальные контакты главного героя сразу с несколькими девушками. Он ответил, что на проекте все происходит добровольно и никто никого к интиму не принуждает.

Секс между "Холостяком" и одной из его вероятных избранниц может возникать ближе к финалу проекта, признался Решетник. Камеры сам процесс естественно не снимают, поэтому многое остается за кадром.

"Проект «Холостяк» делают взрослые люди. И интим может возникать уже на каких-то финальных эпизодах. Когда уже все к этому ведет. И мы понимаем так или как-то иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине, и они этого хотят, они об этом говорят. И понятно, что с этической точки зрения мы выключаем камеры и просто отпускаем пару. Все остальное – мы пытаемся показать зрителю", – объяснил телеведущий.

Ранее сообщалось, с кем из участниц попрощался "Холостяк" Михаил Заливако после свиданий в Египте.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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